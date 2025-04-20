Украинцам рассказали подробную информацию о ценах на квартиры в Днепре в апреле 2025 года.

Цены на квартиры в Днепре в апреле 2025 года демонстрируют относительную стабильность, несмотря на всеобщие колебания на рынке недвижимости Украины, сообщает Politeka.

На фоне войны и экономической неопределенности город сохраняет умеренный спрос на жилье, что сдерживает резкие скачки стоимости.

По данным отраслевых порталов, квадратный метр в новостройках в среднем стоит $1 108, тогда как на вторичном рынке около $828. Полная средняя стоимость квартиры в этом городе колеблется около отметки в $50 тысяч. Самым дорогим остается Соборный район — цены здесь составляют $1 040/м², тогда как в Чечелевском — самые низкие, только $730/м². Стоимость жилья в городе зависит в основном от расположения, состояния дома и наличия инфраструктуры поблизости.

Несмотря на стабильную ситуацию, эксперты не исключают возможного роста стоимости во второй половине 2025 года из-за увеличения спроса на готовое жилье и удорожания строительных материалов. Цены на квартиры в Днепре могут также увеличиться, если экономическая ситуация улучшится и активизируются инвесторы.

В настоящее время город остается одним из тех, где соотношение стоимости жилья к средней зарплате остается относительно доступным по сравнению со столицей или западными регионами.

Источник: dom.ria

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