Самые дешевые квартиры в Днепре можно найти в разных районах города, жилье имеет разный ремонт и не только.

Украинцы, которые в поиске недорогих вариантов жилья без лишних расходов могут рассмотреть несколько самых дешевых квартир в Днепре, сообщает Politeka.net.

Объявления появились на OLX, узнайте, какие предложения есть на рынке недвижимости.

Недорогую недвижимость можно найти в разных частях города, например, двушку продают за 22 000 $.

Продавец сообщил, что выполнены все черновые работы. Заменены трубы,электрика,окна,шпаклёвка стен,новый счётчик свет (день ночь) продолжение ремонта по согласованию с покупателем под ключь.от этого и цена меняться будет.

"все обговаривается на квартире .от жд вокзал 4.5 км 8 мин машиной", - говорится в объявлении.

Эконом-класс, смарт -квартира с евроремонтом продается за 16 500 $.

Красный камень ,коммунар. Первый этаж 9 Ти этажный панельный дом.

Комната 12 м2 + 12 м2 в общем пользовании.отдельный вход в комнату..есть возможностью сделать отдельный вход с улицы(с обратной стороны дома.

Вытяжка на ванну, новая кэлектропроводка,новые трубы вода и канализация,счётчик свет и вода , металла пластиковое окно.

Светильник на пульте ,электро водонагреватель мебель на кухне новая. коммуналка очень дёшево .

"Приглашаем на просмотры .по вашему желанию готовы скинуть видео объекта вам на Вайбер или телеграмм .без торга", - сообщил продавец.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka писала, что популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Также Politeka писала, цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, украинцы возмущены стремительным удорожанием популярного напитка.