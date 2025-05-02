Украинцы, которые в поиске недорогих вариантов жилья без лишних расходов могут рассмотреть несколько самых дешевых квартир в Днепре, сообщает Politeka.net.
Объявления появились на OLX, узнайте, какие предложения есть на рынке недвижимости.
Недорогую недвижимость можно найти в разных частях города, например, двушку продают за 22 000 $.
Продавец сообщил, что выполнены все черновые работы. Заменены трубы,электрика,окна,шпаклёвка стен,новый счётчик свет (день ночь) продолжение ремонта по согласованию с покупателем под ключь.от этого и цена меняться будет.
"все обговаривается на квартире .от жд вокзал 4.5 км 8 мин машиной", - говорится в объявлении.
Эконом-класс, смарт -квартира с евроремонтом продается за 16 500 $.
Красный камень ,коммунар. Первый этаж 9 Ти этажный панельный дом.
Комната 12 м2 + 12 м2 в общем пользовании.отдельный вход в комнату..есть возможностью сделать отдельный вход с улицы(с обратной стороны дома.
Вытяжка на ванну, новая кэлектропроводка,новые трубы вода и канализация,счётчик свет и вода , металла пластиковое окно.
Светильник на пульте ,электро водонагреватель мебель на кухне новая. коммуналка очень дёшево .
"Приглашаем на просмотры .по вашему желанию готовы скинуть видео объекта вам на Вайбер или телеграмм .без торга", - сообщил продавец.
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