Найдешевші квартири в Одесі можна купити в різних районах міста, дізнайтесь про ціни.

Багато українців зараз шукають бюджетний варіант житла, саме для них з'явилися найдешевші квартири у Харкові , передає Politeka.net.

Оголошення з'явилися на сайті OLX. Дізнайтесь, які пропозиції є на ринку нерухомості.

Отже, продається дешева квартира-студію на Одещині за 9 000$, але вартість договірна.

"Продам квартиру-студію (пер.Ризький 44) Одеська, по.19/16, 5м2, кухня, бойлер. Своя котельня, ОСББ, закрита територія", - йдеться в оголошенні.

Продається готель у Харкові. Тихий район. 9 000$.

Так, у продажу затишний готель з повним капітальним ремонтом, новими меблями та гарною технікою. Цегляний будинок, комфортабельний третій поверх п'ятиповерхового будинку. Доброзичливі сусіди.

Затишний зелений двір. Вся інфраструктура поряд. Документи гаразд. Реальному покупцю торг.

Новобуд з ремонтом у Харкові за 6 000$.

Акція мінус 50% від ціни! Вартість 600-700 у.е кв м. Є різні площі на 1,2 і 3 поверсі. Скрізь свої санвузли, мінікухня. Нова проводка, нова сантехніка, натяжні французькі стелі, натяжні французькі стелі. пристойні сусіди. Будинок зданий і заселений, створено ОСББ, працюють усі комунікації. Можна заходити і жити!

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