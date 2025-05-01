Багато українців зараз шукають бюджетний варіант житла, саме для них з'явилися найдешевші квартири у Харкові , передає Politeka.net.

Оголошення з'явилися на сайті OLX. Дізнайтесь, які пропозиції є на ринку нерухомості.

Отже, продається дешева квартира-студію на Одещині за 9 000$, але вартість договірна.

"Продам квартиру-студію (пер.Ризький 44) Одеська, по.19/16, 5м2, кухня, бойлер. Своя котельня, ОСББ, закрита територія", - йдеться в оголошенні.

Продається готель у Харкові. Тихий район. 9 000$.

Так, у продажу затишний готель з повним капітальним ремонтом, новими меблями та гарною технікою. Цегляний будинок, комфортабельний третій поверх п'ятиповерхового будинку. Доброзичливі сусіди.

квартира, Харків

Затишний зелений двір. Вся інфраструктура поряд. Документи гаразд. Реальному покупцю торг.

Новобуд з ремонтом у Харкові за 6 000$.

квартира, Харків

Акція мінус 50% від ціни! Вартість 600-700 у.е кв м. Є різні площі на 1,2 і 3 поверсі. Скрізь свої санвузли, мінікухня. Нова проводка, нова сантехніка, натяжні французькі стелі, натяжні французькі стелі. пристойні сусіди. Будинок зданий і заселений, створено ОСББ, працюють усі комунікації. Можна заходити і жити!

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