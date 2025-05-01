Самые дешевые квартиры в Одессе можно купить в разных районах города, узнайте о ценах.

Многие украинцы сейчас ищут бюджетный вариант жилья, именно для них появились самые дешевые квартиры в Харькове, передает Politeka.net.

Объявления появились на сайте OLX, узнайте, какие предложения есть на рынке недвижимости.

Итак, продается дешевая квартира-студию на Одесской за 9 000 $, но стоимость договорная.

"Продам квартиру -студию (пер.Рижский 44) Одесская, по.19/16,5м2 , кухня,бойлер. Своя котельная, ОСББ,закрытая территория", - говорится в объялении.

Продается гостинка в Харькове. Тихий район. 9 000 $.

Да, в продаже уютная гостинка с полным капитальным ремонтом, новой мебелью и хорошей техникой. Кирпичный дом, комфортный третий этаж пятиэтажного дома. Доброжелательные соседи.

Уютный, зеленый двор. Вся инфраструктура рядом. Документы в порядке. Реальному покупателю торг.

Новострой с ремонтом в Харькове за 6 000 $.

"Продам дёшево смарт кввртиру в новострое с ремонтом. Акция минус 50% от цены! Стотмость 600-700у.е кв м. Есть разные площади на 1,2 и 3 этаже. Везде свои санузлы, миникухня. Новая проводка , новая сантехника, натяжные французские потолки в квартирах и коридорах! Мпо, бр.дверь, приличные соседи. Дом сдан и заселен, создано ОСМД, работают все коммуникации. Можно заходить и жить! Есть беспроцентная рассрочка на полгода", - сообщил автор.

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