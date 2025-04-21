Если вы ищете для себя жилье, то цены на квартиры в Харькове разнообразны.

Цены на квартиры в Харькове продолжают варьироваться в зависимости от района, состояния жилья и ремонта, сообщает Politeka.

В апреле на рынке недвижимости появилось несколько интересных предложений в разных локациях города.

На Салтовке, по улице Салтовское шоссе, 116, выставлена ​​на продажу двухкомнатная квартира в хрущевке за 1 493 651 грн (примерно 31 201 грн/м² ). Общая площадь – 43,9 м², с капитальным ремонтом, новой электропроводкой, современной облицовкой ванной комнаты и утепленным балконом. Это жилье расположено на 4 этаже пятиэтажного дома с централизованным отоплением.

Другое предложение – однокомнатное с дизайнерским ремонтом на улице Мира, 25. Ее стоимость составляет 1 867 064 гривен , или 53 357 грн/м² . Жилая площадь – 15,9 м², кухня – 8,3 м². Дом оборудован посудомоечной машиной, теплым полом, двумя кондиционерами и современной техникой. Владельцы рассматривают программы «Є-оселя» та «Є-відновлення».

Самое доступное предложение - 1 037 258 гривен за однокомнатную на Шатиловской, 41 ( 38 421 грн/м² ). Общая площадь – 27 м². Дом расположен в тихом дворе, в нескольких минутах ходьбы от метро Научная и Ботанический сад. Дом в жилом состоянии, продается без комиссии для покупателей.

Следовательно, цены на квартиры в Харькове остаются достаточно широкими — от более чем миллиона за небольшую однокомнатную до двух миллионов гривен за вариант с ремонтом и бытовой техникой. Рынок предлагает варианты как для бюджетного жилья, так и для комфортного проживания со всеми удобствами.

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