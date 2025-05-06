В Одесі триває реалізація державної програми соціальних виплат для літніх людей, зокрема одиноких пенсіонерів, які не мають сім’ї або не отримують належної допомоги від родичів, передає Politeka.
Основна мета цієї ініціативи — покращення матеріального становища соціально вразливих груп населення.
Програма регулюється Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» й передбачає щомісячні виплати тим, хто відповідає встановленим вимогам.
Станом на 2025 рік прожитковий мінімум для непрацездатних осіб встановлено на рівні 2361 гривня.
Відповідно, одинокі пенсіонери в Одесі можуть розраховувати на щомісячну допомогу у розмірі 944 гривні — це 40% від зазначеного мінімуму.
Щоб мати право на додаткову фінансову підтримку, необхідно:
- отримувати лише пенсію за віком;
- потребувати постійного догляду;
- мешкати без інших членів родини;
- бути віком від 80 років і старше.
Щоб подати заявку, потрібно звернутись до відповідного відділення Пенсійного фонду України та надати:
паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код (ІПН);
- медичну довідку про потребу в догляді;
- підтвердження відсутності інших соціальних виплат;
- висновок лікарської комісії щодо стану здоров’я.
Успішне оформлення дає можливість щомісячно отримувати додаткові майже 1000 гривень, що є суттєвою підтримкою для покращення добробуту людей похилого віку.
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