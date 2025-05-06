Фінансова допомога для одиноких пенсіонерів в Одесі, дізнайтеся, хто має право на щомісячні виплати у 2025 році.

В Одесі триває реалізація державної програми соціальних виплат для літніх людей, зокрема одиноких пенсіонерів, які не мають сім’ї або не отримують належної допомоги від родичів, передає Politeka.

Основна мета цієї ініціативи — покращення матеріального становища соціально вразливих груп населення.

Програма регулюється Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» й передбачає щомісячні виплати тим, хто відповідає встановленим вимогам.

Станом на 2025 рік прожитковий мінімум для непрацездатних осіб встановлено на рівні 2361 гривня.

Відповідно, одинокі пенсіонери в Одесі можуть розраховувати на щомісячну допомогу у розмірі 944 гривні — це 40% від зазначеного мінімуму.

Щоб мати право на додаткову фінансову підтримку, необхідно:

отримувати лише пенсію за віком;

потребувати постійного догляду;

мешкати без інших членів родини;

бути віком від 80 років і старше.

Щоб подати заявку, потрібно звернутись до відповідного відділення Пенсійного фонду України та надати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (ІПН);

медичну довідку про потребу в догляді;

підтвердження відсутності інших соціальних виплат;

висновок лікарської комісії щодо стану здоров’я.

Успішне оформлення дає можливість щомісячно отримувати додаткові майже 1000 гривень, що є суттєвою підтримкою для покращення добробуту людей похилого віку.

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