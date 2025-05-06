Финансовая помощь для одиноких пенсионеров в Одессе, узнайте, кто имеет право на ежемесячные выплаты в 2025 году.

В Одессе продолжается реализация государственной программы социальных выплат для пожилых людей, в том числе одиноких пенсионеров, не имеющих семьи или не получающих должной помощи от родственников, передает Politeka.

Основная цель этой инициативы – улучшение материального положения социально уязвимых групп населения.

Программа регулируется Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью» и предусматривает ежемесячные выплаты тем, кто отвечает установленным требованиям.

По состоянию на 2025 год прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц установлен на уровне 2361 грн.

Соответственно, одинокие пенсионеры в Одессе могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 944 гривны - это 40% от указанного минимума.

Чтобы иметь право на дополнительную финансовую поддержку, необходимо:

получать только пенсию по возрасту;

нуждаться в постоянном уходе;

жить без других членов семьи;

быть в возрасте от 80 лет и старше.

Чтобы подать заявку, нужно обратиться в соответствующее отделение Пенсионного фонда Украины и предоставить:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (ИНН);

медицинскую справку о необходимости ухода;

подтверждение отсутствия других социальных выплат;

заключение врачебной комиссии о состоянии здоровья.

Успешное оформление дает возможность ежемесячно получать дополнительные почти 1000 гривен, что является существенной поддержкой для улучшения благосостояния пожилых людей.

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