В Одессе продолжается реализация государственной программы социальных выплат для пожилых людей, в том числе одиноких пенсионеров, не имеющих семьи или не получающих должной помощи от родственников, передает Politeka.
Основная цель этой инициативы – улучшение материального положения социально уязвимых групп населения.
Программа регулируется Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью» и предусматривает ежемесячные выплаты тем, кто отвечает установленным требованиям.
По состоянию на 2025 год прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц установлен на уровне 2361 грн.
Соответственно, одинокие пенсионеры в Одессе могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 944 гривны - это 40% от указанного минимума.
Чтобы иметь право на дополнительную финансовую поддержку, необходимо:
- получать только пенсию по возрасту;
- нуждаться в постоянном уходе;
- жить без других членов семьи;
- быть в возрасте от 80 лет и старше.
Чтобы подать заявку, нужно обратиться в соответствующее отделение Пенсионного фонда Украины и предоставить:
паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код (ИНН);
- медицинскую справку о необходимости ухода;
- подтверждение отсутствия других социальных выплат;
- заключение врачебной комиссии о состоянии здоровья.
Успешное оформление дает возможность ежемесячно получать дополнительные почти 1000 гривен, что является существенной поддержкой для улучшения благосостояния пожилых людей.
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