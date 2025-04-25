На поминальні дні буде введений новий графік маршруток у Дніпрі, що забезпечить зручний доступ до міських кладовищ, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Департамент транспорту і транспортної інфраструктури.

Зміни торкнуться 26 і 27 квітня, коли додаткові та подовжені автобусні маршрути курсуватимуть з 8:00 до 15:00, а 28 числа — з 8:00 до 13:00.

До Сурсько-Литовського кладовища зможуть дістатися пасажири на подовжених маршрутах № 32, № 136 та № 127. А до Краснопільського - буде організовано додатковий маршрут № 96, а також подовжені - № 55 і № 156. Для Ново-Ігренського кладовища працюватиме подовжений маршрут № 21, а автобус № 108 обслуговуватиме селища Діївка-1.

Також змінений графік для інших кладовищ, зокрема Таромське, Чаплі, Шевченка, Дороге та Новоклочковське. Окрім автобусів, для цих місць будуть доступні й інші види транспорту — тролейбуси та трамваї. Наприклад, до Новоклочковського можна дістатися автобусами № 38, № 51, № 37, № 107, № 136, а також тролейбусом № 20 та трамваями № 18 і № 19.

Наразі, новий графік маршруток у Дніпрі дозволить швидко й без проблем доїхати до місць поховань, що є особливо важливим у період поминальних днів, коли спостерігається великий наплив пасажирів. Такі поїздки будуть більш комфортними для мешканців.

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