На поминальные дни будет введен новый график маршруток в Днепре, что обеспечит удобный доступ к городским кладбищам, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры.

Изменения коснутся 26 и 27 апреля, когда дополнительные и удлиненные автобусные маршруты будут курсировать с 8:00 до 15:00, а 28 числа – с 8:00 до 13:00.

До Сурско-Литовского кладбища смогут добраться пассажиры на удлиненных маршрутах № 32, № 136 и № 127. А до Краснопольского - будет организован еще дополнительный маршрут № 96, а также удлиненные - № 55 и № 156. Для Ново-Игренского кладбища поселка Деевка-1.

Также изменен график для других кладбищ, в частности, Таромское, Чапли, Шевченко, Дорогое и Новоклочковское. Кроме автобусов, для этих мест будут доступны и другие виды транспорта – троллейбусы и трамваи. Например, до Новоклочковского можно добраться автобусами №38, №51, №37, №107, №136, а также троллейбусом №20 и трамваями №18 и №19.

Теперь новый график маршруток в Днепре позволит быстро и без проблем доехать до мест захоронений, что особенно важно в период поминальных дней, когда наблюдается большой наплыв пассажиров. Такие поездки будут более удобными для местных жителей.

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