Новий графік маршруток у Харкові тимчасово введено через ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Харківська Міська Рада.

Зміни є тимчасовимими і стосуються вони трамвая №27 через проведення робіт з відновлення асфальтобетонного покриття трамвайної колії на вулицях Молочній та Гольдбергівській.

Рух трамваїв буде припинено на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського з 10:00 до 15:00. Як повідомила Харківська міська рада, у цей період трамвай №27 курсуватиме за оновленим маршрутом. Трамвай рухатиметься через такі вулиці: розворотне коло «Салтівське», пр. Тракторобудівників, вул. Нескорених, вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, майдан Конституції, майдан Павлівський, вул. Університетська, Греківська, пров. Рибасівський, а також вулиці Гольдбергівська та Москалівська. А завершить рух на розворотному колі «Новожанове».

Для компенсації відсутнього трамвайного сполучення на цей період введено тимчасовий автобусний маршрут №2. Цей автобус слідуватиме маршрутом: Власенка, 3 – Москалівська – Гольдбергівська – Молочна – майдан Захисників України – Олега Громадського – станція метро «Захисників України».

Новий графік маршруток у Харкові допоможе пасажирам комфортно пересуватися містом під час проведення необхідних ремонтних робіт.

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