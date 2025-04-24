Новый график маршруток в Харькове введен для комфортного передвижения по городу.

Новый график маршруток в Харькове временно введен из-за ремонтных работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Харьковский городской совет .

Изменения временны и касаются они трамвая №27 из-за проведения работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия трамвайного пути на улицах Молочной и Гольдберговской.

Движение трамваев будет приостановлено на участке от ул. Георгия Тарасенко в пер. Рыбасовского с 10:00 до 15:00. Как сообщил Харьковский городской совет, в этот период трамвай №27 будет курсировать по обновленному маршруту. Трамвай будет двигаться по следующим улицам: разворотный круг «Салтовское», пр. Тракторостроителей, ул. Непокоренных, ул. Академика Павлова, ул. Героев Харькова, площадь Конституции, площадь Павловская, ул. Университетская, Грековская, пров. Рыбасовская, а также улицы Гольдберговская и Москалевская. А завершит движение на разворотном круге «Новожаново».

Для компенсации отсутствующего трамвайного сообщения на этот период введен временный автобусный маршрут №2. Этот автобус будет следовать по маршруту: Власенко, 3 – Москалевская – Гольдберговская – Молочная – площадь Защитников Украины – Олега Общественного – станция метро «Защитников Украины».

Новый график маршруток в Харькове поможет пассажирам комфортно передвигаться по городу во время проведения необходимых ремонтных работ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.