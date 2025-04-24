Графік планових відключень електроенергії у Дніпрі та області на 25 квітня 2025 року, жителів попередили про обмеження.

У п'ятницю, 25 квітня, у місті Дніпро та окремих адресах області буде тимчасово припинено подачу електроенергії на низці вулиць, дізнайтеся, де введуть графіки відключень світла, передає Politeka.

Причина — планові технічні роботи на об'єктах електромереж, які проводитимуть енергетичні служби для покращення якості електропостачання, повідомляє ЦЕК.

Графіки відключення світла у Дніпрі та області 25 квітня триватимуть з 08:00 до 17:00.

Адреси, де 25 квітня не буде світла:

вулиці Авангардна: 1-13, 15-25, 25А, 25Б, 26-32, 32А, 34, 36, 195;

Будівельників: 6А, 8, 8А, 10-34, 38, 47, 49, 51;

В. Белінського: 1-3, 5-12, 15, 17, 19А, 21, 23;

Володимира Івасюка: 4-16 ;

Геологічна: 1, 2, 2А, 3, 4, 6;

Героїв УПА: 62, 64, 68-78, 82, 84, 86, 92-100, 106-112, 113, 114, 116-121, 123-141;

Гімназійна: 2А;

Гоголя: 1-14, 16-23, 26-30, 32, 34;

Івана Виговського: 2, 5-10, 12, 13, 16-18, 20-28, 32-50;

Національної гвардії України: 1, 1Г, 2-5, 7-23, 25;

Нова: 1-13, 15, 17;

Олімпійська: 1;

Польова: 1, 1А, 2-12, 14;

Рудна: 7, 9, 11;

Саксаганська: 1, 1А, 1Г, 2-18, 20, 63Г, 87Г;

Спортивна: 2, 2А, 2Б, 3, 4-12 , 13, 14, 14А, 15, 16-22;

Щаслива: 1-17, 19;

Яворницького: 1А, 4, 6, 10, 12, 14, 16А, 17-19, 22;

провулок Волі: 1-11 ;

Жовтий: 4-18, 22, 24;

Івана Мазепи: 1-16;

Козацький: 8, 12, 16;

Коцюбинського: 1-7, 9, 10, 13-23, 27, 70-78 ;

Майданівський: 2, 3, 5-7, 9-14, 18-28;

Мар’янівський: 1-17;

Межовий: 1-11, 13-24, 24А, 25, 26;

Серпневий: 1, 2, 4, 4/2, 6-18, 100Г;

Січовий: 1-3, 5-12, 14, 16;

Сонячний: 1-6, 8-10, 12, 14, 16-18, 20, 22, 24, 28, 30, 32;

Удільний: 1-17, 19-24;

село Мар`янівка:

вул. Першотравнева: 3-11 , 19-25 , 31-39 , 43-51 ;

пров. Виноградний: 13;

Горіховий: 17, 20;

Дачний: 1, 2, 5, 7, 14, 18, 19, 24, 28;

Набережний: 1, 1А, 2-4, 6, 8-19, 21-25, 27, 28, 30.

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