График плановых отключений электроэнергии в Днепре и области на 25 апреля 2025 года жителей предупредили об ограничениях.

В пятницу, 25 апреля, в городе Днепр и в отдельных адресах области будет временно прекращена подача электроэнергии на ряде улиц, узнайте, где введут графики отключений света, передает Politeka.

Причина – плановые технические работы на объектах электросетей, которые будут проводить энергетические службы для улучшения качества электроснабжения, сообщает ЦЭК.

Графики отключения света в Днепре и области 25 апреля продлятся с 08:00 до 17:00.

Адреса, где 25 апреля не будет света:

улицы Авангардная: 1-13, 15-25, 25А, 25Б, 26-32, 32А, 34, 36, 195;

Строителей: 6А, 8, 8А, 10-34, 38, 47, 49, 51;

В. Белинского: 1-3, 5-12, 15, 17, 19А, 21, 23;

Владимира Ивасюка: 4-16;

Геологическая: 1, 2, 2А, 3, 4, 6;

Героев УПА: 62, 64, 68-78, 82, 84, 86, 92-100, 106-112, 113, 114, 116-121, 123-141;

Гимназическая: 2А;

Гоголя: 1-14, 16-23, 26-30, 32, 34;

Ивана Выговского: 2, 5-10, 12, 13, 16-18, 20-28, 32-50;

Национальной гвардии Украины: 1, 1Г, 2-5, 7-23, 25;

Новая: 1-13, 15, 17;

Олимпийская: 1;

Полевая: 1, 1А, 2-12, 14;

Рудная: 7, 9, 11;

Саксаганская: 1, 1А, 1Г, 2-18, 20, 63Г, 87Г;

Спортивная: 2, 2А, 2Б, 3, 4-12, 13, 14, 14А, 15, 16-22;

Счастлива: 1-17, 19;

Яворницкого: 1А, 4, 6, 10, 12, 14, 16А, 17-19, 22;

переулок Воли: 1-11;

Желтый: 4-18, 22, 24;

Ивана Мазепы: 1-16;

Казацкий: 8, 12, 16;

Коцюбинского: 1-7, 9, 10, 13-23, 27, 70-78;

Майдановский: 2, 3, 5-7, 9-14, 18-28;

Марьяновский: 1-17;

Предельная: 1-11, 13-24, 24А, 25, 26;

Августовский: 1, 2, 4, 4/2, 6-18, 100Г;

Сечевой: 1-3, 5-12, 14, 16;

Солнечный: 1-6, 8-10, 12, 14, 16-18, 20, 22, 24, 28, 30, 32;

Удельный: 1-17, 19-24;

село Марьяновка:

ул. Первомайская: 3-11, 19-25, 31-39, 43-51;

пров. Виноградный: 13;

Ореховый: 17, 20;

Дачный: 1, 2, 5, 7, 14, 18, 19, 24, 28;

Набережный: 1, 1А, 2-4, 6, 8-19, 21-25, 27, 28, 30.

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