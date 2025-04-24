Допомога на комунальні послуги в Дніпрі доступна для українців, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради.

Така адресна підтримка доступна для родин, в яких є діти з особливими потребами, особи з інвалідністю І групи, а також ІІ групи з дитинства.

Щоб отримати, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення із набором документів: заявою, копією паспорта або свідоцтва про народження, довідкою медико-соціальної експертної комісії, а також особовими рахунками з оплати житлово-комунальних послуг. Важливо зазначити, що документи потрібно поновлювати щорічно, у січні поточного року.

З 1 квітня по 31 жовтня розмір допомоги на комунальні послуги в Дніпрі становить 500 гривень на кожну особу з інвалідністю, а з 1 листопада по 31 березня — 700 гривень. Фінпідтримка є безготівковою та перераховується безпосередньо житлово-комунальним підприємствам міста.

На сьогодні в Дніпрі таку суму отримують 2674 людини з особливими потребами. Як зазначають місцеві мешканці, допомога дає можливість покривати витрати на оплату ЖКП, зокрема на тепло в зимовий період та на електроенергію влітку. Вони підкреслюють, що весь процес оформлення не створює труднощів, а все відбувається швидко та зручно.

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