Помощь на коммунальные услуги в Днепре доступно украинцам, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Департамент социальной политики Днепровского городского совета.

Такая адресная поддержка доступна семьям, в которых есть дети с особыми потребностями, лица с инвалидностью I группы, а также II группы с детства.

Для получения пособия необходимо обратиться в управление социальной защиты населения с набором документов: заявлением, копией паспорта или свидетельства о рождении, справкой медико-социальной экспертной комиссии, а также лицевыми счетами по оплате жилищно-коммунальных услуг. Важно отметить, что документы следует обновлять ежегодно, в январе текущего года.

С 1 апреля по 31 октября размер пособия на коммунальные услуги в Днепре составляет 500 гривен на каждого человека с инвалидностью, а с 1 ноября по 31 марта - 700 гривен. Финподдержка безналичная и перечисляется непосредственно жилищно-коммунальным предприятиям города.

На сегодняшний день в Днепре такую ​​сумму получают 2674 человека с особыми потребностями. Как отмечают местные жители, помощь позволяет покрывать расходы на оплату ЖКУ, в частности на тепло в зимний период и на электроэнергию летом. Они подчеркивают, что весь процесс оформления не создает затруднений, а все происходит быстро и удобно.

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