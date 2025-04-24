Нові штрафи в Дніпрі у 2025 році можуть торкнутися великої кількості громадян, якщо вони не дотримуються правил.

З 1 квітня 2025 року введено нові штрафи в Дніпрі за порушення правил дорожнього руху, повідомляє Politeka.

У місті з 1 квітня 2025 року змінилися швидкісні ліміти на кількох ключових ділянках. Тепер водії можуть рухатися зі швидкістю до 70 км/год на вулицях Набережна Заводська, Набережна Перемоги, а також на шосе Запорізьке і Донецьке. Окрім того, зміни стосуються важливих мостів міста, таких як Центральний, Усть-Самарський та Кайдацький.

Нові штрафи в Дніпрі за перевищення швидкості визначені в залежності від порушення: стягнення за перевищення до 50 км/год складе 340 грн, а за перевищення на понад 50 км/год — 1700 грн. Водії також повинні дотримуватись правил по смугах для громадського транспорту та перехрестях з червоним сигналом світлофора, порушення яких також караються штрафами.

Наразі для порушників, яких зафіксували камери автофіксації, є можливість отримати знижку в 50% на стягнення, якщо вони сплатять їх протягом 10 робочих днів. Водночас, за несвоєчасну оплату пеня може подвоїтися.

Нові штрафи в Дніпрі — це частина загальної реформи, яка має на меті підвищити безпеку на дорогах і зменшити кількість нехтувань правилами дорожнього руху.