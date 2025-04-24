З 1 квітня 2025 року введено нові штрафи в Дніпрі за порушення правил дорожнього руху, повідомляє Politeka.
У місті з 1 квітня 2025 року змінилися швидкісні ліміти на кількох ключових ділянках. Тепер водії можуть рухатися зі швидкістю до 70 км/год на вулицях Набережна Заводська, Набережна Перемоги, а також на шосе Запорізьке і Донецьке. Окрім того, зміни стосуються важливих мостів міста, таких як Центральний, Усть-Самарський та Кайдацький.
Нові штрафи в Дніпрі за перевищення швидкості визначені в залежності від порушення: стягнення за перевищення до 50 км/год складе 340 грн, а за перевищення на понад 50 км/год — 1700 грн. Водії також повинні дотримуватись правил по смугах для громадського транспорту та перехрестях з червоним сигналом світлофора, порушення яких також караються штрафами.
Наразі для порушників, яких зафіксували камери автофіксації, є можливість отримати знижку в 50% на стягнення, якщо вони сплатять їх протягом 10 робочих днів. Водночас, за несвоєчасну оплату пеня може подвоїтися.
Нові штрафи в Дніпрі — це частина загальної реформи, яка має на меті підвищити безпеку на дорогах і зменшити кількість нехтувань правилами дорожнього руху.
Для забезпечення безпеки на дорогах, водіям рекомендується уважно слідкувати за змінами та дотримуватись встановлених обмежень швидкості.
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