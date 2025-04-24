Новые штрафы в Днепре в 2025 году могут коснуться большого количества граждан, если они не соблюдают правила.

С 1 апреля 2025 года введены новые штрафы в Днепре за нарушение ПДД, сообщает Politeka.

В городе с 1 апреля 2025 г. изменились скоростные лимиты на нескольких ключевых участках. Теперь водители могут двигаться со скоростью до 70 км/ч по улицам Набережная Заводская, Набережная Победы, а также по шоссе Запорожское и Донецкое. Кроме того, изменения касаются важных мостов города, таких как Центральный, Усть-Самарский и Кайдакский.

Новые штрафы в Днепре за превышение скорости определены в зависимости от нарушения: взыскание за превышение до 50 км/ч составит 340 грн, а за превышение более 50 км/ч — 1700 грн. Водители также должны соблюдать правила по полосам для общественного транспорта и перекресткам с красным сигналом светофора, нарушения которых также наказываются штрафами.

Сейчас для нарушителей, зафиксированных камерами автофиксации, есть возможность получить скидку в 50% на взыскание, если они уплатят их в течение 10 рабочих дней. В то же время за несвоевременную оплату пеня может удвоиться.

Новые штрафы в Днепре — это часть общей реформы, цель которой — повысить безопасность на дорогах и уменьшить количество пренебрежений правилами дорожного движения.