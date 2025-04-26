У 2025 році в Україні набули чинності нові штрафи в Києві , які можуть сягати 1700 гривень.

З 1 квітня 2025 року введено нові штрафи в Києві, пов'язані з порушеннями швидкісного режиму та інших правил дорожнього руху, повідомляє Politeka.

Згідно з правилами, за перевищення швидкості на 20-50 км/год водії повинні сплатити пеню у розмірі 340 грн. Якщо порушення перевищує 50 км/год, сума стягнення збільшується до 1700 грн. Ці правила покликані зменшити порушення ПДР і підвищити безпеку на дорогах міста.

Окрім фінансових покарань за перевищення швидкості, в Києві також каратимуть за інші невиконання правил. Проїзд смугою громадського транспорту буде коштувати 680 грн, а проїзд на червоний сигнал світлофора — 425-510. Водії, які припаркуються на смугах для велосипедистів, повинні будуть сплатити 340 гривень. Також 340 гривень накладається на тих, хто порушує правила обгону або перетинає подвійні суцільні лінії.

З змінами також з’явилася система автофіксації. Якщо камера зафіксувала зловживання правилами, інформація надходить до Центру обробки даних патрульної поліції. Водії отримують повідомлення про фінансове покарання, а при оплаті протягом 10 робочих днів можуть скористатися 50%-ю знижкою. Проте, якщо стягнення не сплачено протягом 15 днів, його сума подвоюється.

Ці нові штрафи в Києві мають на меті зменшити порушення ПДР та підвищити рівень безпеки на дорогах, що є важливою складовою для зниження аварійності та покращення дорожньої ситуації в місті.

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