В 2025 году в Украине вступили в силу новые штрафы в Киеве, которые могут достигать 1700 гривен.

С 1 апреля 2025 г. введены новые штрафы в Киеве, связанные с нарушениями скоростного режима и других правил дорожного движения, сообщает Politeka.

Согласно правилам, за превышение скорости на 20-50 км/ч водители должны уплатить пеню в размере 340 грн. Если нарушение превышает 50 км/ч, сумма взыскания увеличивается до 1700 грн. Эти правила призваны снизить нарушения ПДД и повысить безопасность на дорогах города.

Кроме финансовых наказаний за превышение скорости, в Киеве также будут наказываться за другие несоблюдения правил. Проезд полосой общественного транспорта будет стоить 680 грн, а проезд на красный сигнал светофора – 425-510. Водители, которые припаркуются на полосах для велосипедистов, должны будут заплатить 340 гривен. Также 340 гривен налагается на тех, кто нарушает правила обгона или пересекает сплошные двойные линии.

С изменениями появилась также система автофиксации. Если камера зафиксировала злоупотребление правилами, то информация поступает в Центр обработки данных патрульной полиции. Водители получают уведомление о финансовом наказании, а при оплате в течение 10 рабочих дней могут воспользоваться 50%-ной скидкой. Однако если взыскание не уплачено в течение 15 дней, его сумма удваивается.

Эти новые штрафы в Киеве - уменьшить нарушения ПДД и повысить уровень безопасности на дорогах, что является важной составляющей для снижения аварийности и улучшения дорожной ситуации в городе.

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