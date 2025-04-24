На 25 квітня 2025 року в Київській області плануються ремонтні роботи в газових мережах і відповідні графіки відключення газу для споживачів.

На пʼятницю, 25 квітня 2025 року, працівники Київської філії "Газмережі" попереджають про нові графіки відключення газу в області, пише Politeka.

Експерти наголошують, що мешканцям будинків, де відбудуться відключення газу, аби уникнути аварійних ситуацій, на час проведення планових робіт необхідно перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами та відкривати їх лише після вказаного часу.

Зокрема повідомляється, що 25 квітня без газопостачання з 8:00 до 17:00 тимчасово залишаться 83 житлові будинки в селі Петрашівка Білоцерківського району в Київській області.

Крім того, спеціалісти повідомляють, що 25 квітня триватимуть початі ще 21 числа ремонтні роботи на газопроводах, через які відбулося відключення газу для мешканців двох населених пунктів у Білоцерківському районі, пише Politeka. Мова йде про:

селище Рокитне (вулиці Заводська, Гната Хоменка, Зарічна, Мітлицького, Камʼянська, Карʼєрна, Козацька, Малика, Травнева, Юнатів, пров. Камʼяний та Агрономічний);

село Синява (вулиці Боярська, Володимира Піти, Заводська, Зоряна, Камʼянська, Пташина, Садова, Травнева та за адресами вул. Шевченка 10, 74Б).

Повернути газопостачання мешканцям мають у пʼятницю до 16:00.

Також у пʼятницю триватимуть планові роботи в газмережах у місті Ірпінь Київської області по вулиці Незалежності.

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