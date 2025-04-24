На 25 апреля 2025 года в Киевской области планируются ремонтные работы в газовых сетях и соответствующие графики отключения газа для потребителей.

На пятницу, 25 апреля 2025 года, работники Киевского филиала "Газсети" предупреждают о новых графиках отключения газа в области, пишет Politeka.

Эксперты отмечают, что жильцам домов, где произойдут отключения газа во избежание аварийных ситуаций, на время проведения плановых работ необходимо перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами и открывать их только после указанного времени.

В частности, сообщается, что 25 апреля без газоснабжения с 8:00 до 17:00 временно останутся 83 жилых дома в селе Петрашевка Белоцерковского района в Киевской области.

Кроме того, специалисты сообщают, что 25 апреля будут продолжаться начатые еще 21 числа ремонтные работы на газопроводах, из-за которых произошло отключение газа для жителей двух населенных пунктов в Белоцерковском районе, пишет Politeka. Речь идет о:

поселок Рокитное (улицы Заводская, Гната Хоменко, Заречная, Митлицкого, Каменская, Карьерная, Казацкая, Малика, Майская, Юнатов, пер. Каменный и Агрономический);

село Синява (улицы Боярская, Владимира Питы, Заводская, Звездная, Каменская, Птичья, Садовая, Майская и по адресам ул. Шевченко 10, 74Б).

Вернуть газоснабжение жителям должны в пятницу до 16:00.

Также в пятницу продолжатся плановые работы в газсетях в городе Ирпень Киевской области по улице Независимости.

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