Місцеві мешканці вже помітили подорожчання проїзду в Запоріжжі, що вже сильно позначилося на сімейних бюджетах.

Подорожчання проїзду в Запоріжжі відбулося в березні, однак не влада не виключає подібних стрибків у майбутньому, повідомляє Politeka.

Мешканці відчули подорожчання проїзду в Запоріжжі, тож тепер поїздки на громадському транспорті тягнуть більше грошей. Виконавчий комітет міськради ухвалив рішення про підвищення тарифів, що набирало чинності з 10 березня.

Як повідомили в міськраді, подорожчання проїзду в Запоріжжі пов'язане з економічними факторами та зростанням витрат на перевезення. Згідно з новими розрахунками, у приватних перевізників вартість на маршрутках становитиме 17 гривень.

Для рейсів, що курсують до Хортицького району, тариф підвищиться до 18. Для комунальних автобусів, трамваїв та тролейбусів ціна квитка складе 15 гривень.

Як пояснили у міськраді, підвищення тарифів є вимушеним кроком через значне зростання витрат на паливо та електроенергію, а також через інші економічні фактори. За їхніми словами, лише за останні кілька років ціна дизельного пального зросла з 30,40 до 55,28 грн за літр, а газ виріс з 15,96 до 37,08 грн за кубометр.

Ці зміни безпосередньо вплинули на ціну перевезень, і хоча нові тарифи набагато нижчі за економічно обґрунтовані, вони все ж таки суттєво зростають у порівнянні з попереднім рівнем.

На думку експертів, економічно обґрунтовані цифри повинні становити понад 20 грн для маршруток, більше 28 - для комунальних автобусів та близько 26,5 - для електротранспорту.

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