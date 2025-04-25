Местные жители уже заметили подорожание проезда в Запорожье, что уже сильно отразилось на семейных бюджетах.

Подорожание проезда в Запорожье произошло в марте, однако не власти не исключают подобных скачков в будущем, сообщает Politeka.

Жители почувствовали подорожание проезда в Запорожье, и теперь поездки на общественном транспорте тянут больше денег. Исполнительный комитет горсовета принял решение о повышении тарифов, которое вступило в силу с 10 марта.

Как сообщили в горсовете, подорожание проезда в Запорожье связано с экономическими факторами и ростом расходов на перевозку. Согласно новым расчетам, у частных перевозчиков стоимость на маршрутках составит 17 гривен.

Для рейсов, курсирующих в Хортицкий район, тариф повысится до 18. Для коммунальных автобусов, трамваев и троллейбусов цена билета составит 15 гривен.

Как пояснили в горсовете, повышение тарифов является вынужденным шагом из-за значительного роста расходов на топливо и электроэнергию, а также других экономических факторов. По их словам, только за последние несколько лет цена дизельного горючего выросла с 30,40 до 55,28 грн за литр, а газ вырос с 15,96 до 37,08 грн за кубометр.

Эти изменения напрямую повлияли на цену перевозок, и хотя новые тарифы намного ниже экономически обоснованных, они все же существенно растут по сравнению с предыдущим уровнем.

По мнению экспертов, экономически обоснованные цифры должны составлять более 20 грн для маршруток, более 28 – для коммунальных автобусов и около 26,5 – для электротранспорта.

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