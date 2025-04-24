Прогноз погоди у Дніпрі на 25 квітня 2025 року, синоптики розповіли, яким буде цей день.

П'ятниця, 25 квітня 2025 року, порадує мешканців Дніпра справжньою весняною погодою , передає Politeka.

За даними синоптиків, у місті встановиться ясний та теплий день без опадів.

З раннього ранку небо буде безхмарним, і така сонячна картина збережеться до самого вечора. Погодні умови сприятимуть активному відпочинку на свіжому повітрі, прогулянкам та заняттям спортом.

Температура повітря вночі становитиме близько +15…+18°C, а з самого ранку розпочнеться швидке потепління . До 10:00 стовпчик термометра досягне +25°C, а вдень температура підніметься до +27°C, утримуючись до заходу сонця.

Незважаючи на сонячну активність, слабкий вітер до 2,2 м/с забезпечить легку прохолоду. Вологість повітря буде відносно високою, але завдяки стійкій температурі та ясному небу відчуття комфорту збережеться.

Упродовж усього тижня синоптики не прогнозують опадів. Ясна, суха та сонячна погода обіцяє бути стабільною, створюючи сприятливі умови для вуличної активності та відпочинку.

Загальна кліматична картина по країні також свідчить про весняне потепління: температурне тло піднімається до +23°C і вище, особливо у південних та західних регіонах.

Атмосферний тиск у Дніпрі буде трохи підвищений, що може трохи вплинути на стан метеочутливих людей, але без різких перепадів.

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