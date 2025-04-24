Прогноз погоды в Днепре на 25 апреля 2025, синоптики рассказали, каким будет этот день.

Пятница, 25 апреля 2025 года, порадует жителей Днепра настоящей весенней погодой, передает Politeka.

По данным синоптиков, в городе установится ясный и теплый день без каких-либо осадков.

Уже с раннего утра небо будет безоблачным, и такая солнечная картина сохранится до самого вечера. Погодные условия будут способствовать активному отдыху на свежем воздухе, прогулкам и занятиям спортом.

Температура воздуха ночью составит около +15…+18°C, а с самого утра начнется стремительное потепление. К 10:00 столбик термометра достигнет +25°C, а в дневные часы температура поднимется до +27°C, удерживаясь до заката.

Несмотря на солнечную активность, слабый ветер до 2,2 м/с обеспечит лёгкую прохладу. Влажность воздуха будет относительно высокой, но благодаря устойчивой температуре и ясному небу, ощущение комфорта сохранится.

На протяжении всей недели синоптики не прогнозируют осадки. Ясная, сухая и солнечная погода обещает быть стабильной, создавая благоприятные условия для уличной активности и отдыха.

Общая климатическая картина по стране также свидетельствует о весеннем потеплении: температурный фон поднимается до +23°C и выше, особенно в южных и западных регионах.

Атмосферное давление в Днепре будет немного повышено, что может слегка повлиять на состояние метеочувствительных людей, но без резких перепадов.

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