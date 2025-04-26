Благодійний фонд "Карітас-Спес" продовжує надавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, повідомляє Politeka.

Це чудова можливість для пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, які потребують допомоги, отримати необхідні продукти. Фонд визначив чіткий графік, за яким можна отримати гуманітарну допомогу.

Продуктові набори видаються за наступним розкладом:

По понеділках і вівторках – для людей віком 75 років і старше.

По середах – для осіб з інвалідністю I та II груп.

По четвергах – для внутрішньо переміщених осіб віком 65+, які зареєстровані як ВПО після 24 лютого 2024 року.

По п’ятницях – для родин ВПО з дітьми до трьох років, а також для багатодітних сімей з дітьми до трьох років.

Якщо ви належите до однієї з цих категорій, ви можете звернутися за допомогою безпосередньо або через представника з нотаріально завіреною довіреністю. Продуктові набори видаються за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 4. Для отримання допомоги необхідно пред’явити документи, що посвідчують особу, а також довідки, які підтверджують вашу категорію вразливості.

Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові можна на зазначеній адресі, дотримуючись вказаного графіка. Це важлива підтримка для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

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