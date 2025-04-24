Прогноз погоди у Одесі на п'ятницю, 25 квітня 2025 року, дізнайтесь, якою буде ця п'ятниця.

У п'ятницю, 25 квітня 2025 року, одеситів та гостей міста очікує по-справжньому весняна та приємна погода, передає Politeka.

За прогнозами синоптиків, протягом доби утримається суха та ясна погода.

Зранку над Одесою встановиться чисте небо — хмарність не передбачається.

Температура повітря поступово підвищиться і до полудня досягне комфортних +23°C. Це ідеальні умови для прогулянок, відпочинку у парках чи узбережжі.

Протягом усього дня опади малоймовірні. Вітер буде слабким, близько 2,9 м/с, із змінним напрямом, що створить легкий освіжаючий ефект.

До вечора температура трохи знизиться, утримуючись у межах +13…+15°C, але залишиться сприятливою для вечірнього дозвілля на свіжому повітрі. Небо, як і раніше, залишиться ясним.

Атмосферний тиск протягом дня становитиме близько 754–756 мм рт. ст. — трохи вище за норму. Це може трохи вплинути на самопочуття метеозалежних людей, проте серйозних змін не варто очікувати.

Вологість повітря протягом доби варіюватиметься від 37% до 70%, а рівень ультрафіолетового випромінювання досягне помірного значення — близько 6. Магнітне поле залишиться у спокійному стані.

Згідно з довгостроковими прогнозами, найближчими днями в регіоні збережеться суха та тепла погода з денною температурою від +16 до +22°C. Опадів не очікується, що робить ці дні ідеальними для прогулянок та активного відпочинку на природі.

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