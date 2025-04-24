Прогноз погоды в Одессе на пятницу, 25 апреля 2025 года, узнайте, какой будет эта пятница.

В пятницу, 25 апреля 2025 года, одесситов и гостей города ожидает по-настоящему весенняя и приятная погода, передает Politeka.

По прогнозам синоптиков, на протяжении суток сохранится сухая и ясная погода.

С самого утра над Одессой установится чистое небо — облачности не предвидится.

Температура воздуха постепенно повысится, и к полудню достигнет комфортных +23°C. Это идеальные условия для прогулок, отдыха в парках или на побережье.

На протяжении всего дня осадки маловероятны. Ветер будет слабым, около 2,9 м/с, с переменным направлением, что создаст легкий освежающий эффект.

К вечеру температура немного понизится, удерживаясь в пределах +13…+15°C, но останется благоприятной для вечернего досуга на свежем воздухе. Небо по-прежнему останется ясным.

Атмосферное давление в течение дня составит около 754–756 мм рт. ст. — немного выше нормы. Это может слегка повлиять на самочувствие метеозависимых людей, однако серьёзных изменений ожидать не стоит.

Влажность воздуха в течение суток будет варьироваться от 37% до 70%, а уровень ультрафиолетового излучения достигнет умеренного значения — около 6. Магнитное поле останется в спокойном состоянии.

Согласно долгосрочным прогнозам, в ближайшие дни в регионе сохранится сухая и теплая погода с дневной температурой от +16 до +22°C. Осадков не ожидается, что делает эти дни идеальными для прогулок и активного отдыха на природе.

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