Подорожчання м’яса в Одесі у квітні 2025 року стало однією з найбільш обговорюваних і актуальних тем у місті.

Подорожчання м’яса в Одесі знову змушує мешканців міста уважніше ставитися до вибору продуктів для щоденного меню, повідомляє Politeka.

За результатами цінового моніторингу в супермаркетах Сільпо, найвищу вартість демонструє яловиче котлетне м’ясо — 29,90 грн за 100 г. Свиняче для шашлику коштує 24,23 грн, тоді як піджарка обійдеться трохи дешевше — 16,40 за 100 г. Серед менш жирного м’яса, індичатина (м'ясо стегна) наразі пропонується за 27,86 гривень, а гомілка — по 18,14 за 100 г.

Найдоступнішою залишається курятина — охолоджені гомілки можна придбати за 15,40 гривень. Однак навіть у цьому сегменті споживачі звертають увагу на те, що деякі товари можуть містити потенційні алергени, тому важливо читати етикетки.

Подорожчання м’яса в Одесі пов’язують як із сезонним попитом напередодні травневих вихідних, так і з інфляційними процесами, логістичними витратами та збільшенням собівартості виробництва. Експерти радять купувати продукт про запас під час знижок або шукати акційні пропозиції, а також варіювати раціон, комбінуючи різні види білка для економії без шкоди для харчування.

Місцеві продавці прогнозують збереження цін на поточному рівні щонайменше до середини травня, але не виключають подальших коливань залежно від попиту.

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