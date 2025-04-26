Подорожание мяса в Одессе в апреле 2025 г. стало одной из самых обсуждаемых и актуальных тем в городе.

Подорожание мяса в Одессе снова заставляет жителей города внимательнее относиться к выбору продуктов для ежедневного меню, сообщает Politeka .

По результатам ценового мониторинга в супермаркетах Сильпо, самую высокую стоимость демонстрирует говяжье котлетное мясо — 29,90 грн за 100 г. Свиное для шашлыка стоит 24,23 грн, тогда как поджарка обойдется немного дешевле — 16,40 за 100 г. Среди менее жирного сейчас предлагается за 27,86 гривен, а голень - по 18,14 за 100 г.

Самой доступной остается курятина - охлажденные голени можно приобрести за 15,40 гривен. Однако даже в этом сегменте потребители обращают внимание на то, что некоторые товары могут содержать потенциальные аллергены, поэтому важно читать этикетки.

Подорожание мяса в Одессе связывают как с сезонным спросом в преддверии майских выходных, так и с инфляционными процессами, логистическими затратами и увеличением себестоимости производства. Эксперты советуют покупать продукт впрок во время скидок или искать акционные предложения, а также варьировать рацион, комбинируя разные виды белка для экономии без вреда для питания.

Местные продавцы прогнозируют сохранение цен на текущем уровне, по меньшей мере, до середины мая, но не исключают дальнейших колебаний в зависимости от спроса.

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