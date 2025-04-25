Питання про підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі все ще хвилює місцевих мешканців, тож розбираємося в темі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі торкнеться не всього, але і це вплине на бюджет, повідомляє Politeka.

Уряд ще в березні запевнив, що після завершення опалювального сезону 2024–2025 років, підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі не планується. Але, як показує статистика, загальна динаміка зовсім не заспокійлива.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі за рік склало понад 20 відсотків. Проте не всі цифри у платіжках виросли. Газ, опалення та гаряча вода залишаються під мораторієм згідно з президентським указом, який забороняє стрики вартості.

Щодо водопостачання ситуація виглядає складніше. Вартість водопостачання для водоканалів, які забезпечують міста з населенням понад сто тисяч осіб, встановлює НКРЕКП. Ціни для непобутових споживачів переглянули ще навесні, однак для населення вони залишаються незмінними вже більше трьох років.

Серед усіх платіжок найбільше виросла електроенергія. За даними Держстату, за рік вона підскочила на понад 63 відсотки. З червня 2025 року більшість користувачів сплачуватимуть 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Також зросли витрати на управління багатоквартирними будинками, вивезення сміття, утримання житла.

У травні на мешканців багатоповерхівок чекає ще одне нововведення. Це так звана третя платіжка за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Її отримають ті, хто проживає у багатоквартирних будинках. Вартість залежатиме від багатьох технічних параметрів.

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