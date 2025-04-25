Вопрос о повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье все еще волнует местных жителей, поэтому разбираемся в теме.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье коснется не всего, но это повлияет на бюджет, сообщает Politeka.

Правительство еще в марте заверило, что после завершения отопительного сезона 2024-2025 годов повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье не планируется. Но, как показывает статистика, общая динамика совсем не успокаивающая.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье за ​​год составило более 20 процентов. Однако не все цифры в платежках выросли. Газ, отопление и горячая вода остаются под мораторием согласно президентскому указу, запрещающему стрики стоимости.

Что касается водоснабжения, ситуация выглядит сложнее. Стоимость водоснабжения для водоканалов, обеспечивающих города с населением более ста тысяч человек, устанавливает НКРЭКУ. Цены для небытовых потребителей были пересмотрены еще весной, однако для населения они остаются неизменными уже более трех лет.

Среди всех платежек больше выросла электроэнергия. По данным Госстата, за год она подскочила более чем на 63 процента. С июня 2025 года большинство пользователей будут платить 4 гривны 32 копейки за киловатт-час. Также возросли расходы на управление многоквартирными домами, вывоз мусора, содержание жилья.

В мае жителей многоэтажек ждет еще одно нововведение. Это так называемая третья платежка за техническое обслуживание внутридомовых сетей. Ее получат проживающие в многоквартирных домах. Стоимость зависит от многих технических параметров.

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