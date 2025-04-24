Подорожчання м’яса у Харкові стало чи не однією з основних тем для обговорень у місті.

Подорожчання м’яса у Харкові викликає занепокоєння серед споживачів напередодні травневих свят, повідомляє Politeka.

Згідно з моніторингом цін у місцевій мережі супермаркетів «Рост», вартість м’ясної продукції зросла майже в усіх категоріях. Так, свинина для шашлику нині коштує 199,90 грн/кг, стільки ж – яловичий фарш. Підчеревина зі свинини — вже 219,90 грн/кг. Гомілка індика подорожчала до 209,90 грн/кг, тоді як фарш курячий залишився найдоступнішим — 174,90. Перепілка охолоджена — рекордсмен серед позицій, із вартістю 279,90 грн/кг.

Подорожчання м’яса у Харкові пов’язують із низкою факторів: зростанням витрат на логістику, сезонним попитом, збільшення вартості кормів і коливаннями на ринку живої худоби. Продавці зазначають: напередодні пікніків українці активно скуповують свинину та індиче м’ясо для приготування шашликів, що лише підігріває ринок.

Фахівці радять звертати увагу на акційні пропозиції, купувати про запас або комбінувати різні види. В умовах нестабільної цінової ситуації планування та раціональний підхід до покупок можуть значно зекономити бюджет. Споживачам також варто порівнювати ціни онлайн і в магазинах поруч — це допоможе зорієнтуватися в реальних пропозиціях.

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