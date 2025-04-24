Подорожчання м’яса у Харкові викликає занепокоєння серед споживачів напередодні травневих свят, повідомляє Politeka.

Згідно з моніторингом цін у місцевій мережі супермаркетів «Рост», вартість м’ясної продукції зросла майже в усіх категоріях. Так, свинина для шашлику нині коштує 199,90 грн/кг, стільки ж – яловичий фарш. Підчеревина зі свинини — вже 219,90 грн/кг. Гомілка індика подорожчала до 209,90 грн/кг, тоді як фарш курячий залишився найдоступнішим — 174,90. Перепілка охолоджена — рекордсмен серед позицій, із вартістю 279,90 грн/кг.

Подорожчання м’яса у Харкові пов’язують із низкою факторів: зростанням витрат на логістику, сезонним попитом, збільшення вартості кормів і коливаннями на ринку живої худоби. Продавці зазначають: напередодні пікніків українці активно скуповують свинину та індиче м’ясо для приготування шашликів, що лише підігріває ринок.

супермаркет

Фахівці радять звертати увагу на акційні пропозиції, купувати про запас або комбінувати різні види. В умовах нестабільної цінової ситуації планування та раціональний підхід до покупок можуть значно зекономити бюджет. Споживачам також варто порівнювати ціни онлайн і в магазинах поруч — це допоможе зорієнтуватися в реальних пропозиціях.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.