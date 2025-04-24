Подорожание мяса в Харькове стало одной из основных тем для обсуждений в городе.

Подорожание мяса в Харькове вызывает беспокойство среди потребителей накануне майских праздников, сообщает Politeka.

Согласно мониторингу цен в местной сети супермаркетов "Рост", стоимость мясной продукции выросла почти во всех категориях. Да, свинина для шашлыка сейчас стоит 199,90 грн/кг, столько же – говяжий фарш. Подбрюшина из свинины уже 219,90 грн/кг. Голень индюка подорожала до 209,90 грн/кг, тогда как куриный фарш остался самым доступным — 174,90. Перепелка охлаждена – рекордсмен среди позиций, со стоимостью 279,90 грн/кг.

Подорожание мяса в Харькове связывают с рядом факторов: ростом затрат на логистику, сезонным спросом, увеличением стоимости кормов и колебаниями на рынке живого скота. Продавцы отмечают: накануне пикников украинцы активно скупают свинину и индюшиное мясо для приготовления шашлыков, что только подогревает рынок.

Специалисты советуют обращать внимание на акционные предложения, покупать впрок или комбинировать разные виды. В условиях нестабильной ценовой ситуации планирование и рациональный подход к покупкам могут значительно сэкономить бюджет. Потребителям также следует сравнивать цены онлайн и в магазинах рядом – это поможет сориентироваться в реальных предложениях.

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