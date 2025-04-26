Подорожчання моркви в Одесі вже торкнулося містян, які змушені шукати більш вигідні позиції, щоб заощадити.

Подорожчання моркви в Одесі стало помітним для покупців у квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Моніторинг цін у мережі супермаркетів Сільпо свідчить про зростання вартості як звичайної, так і фасованої моркви.

Найдешевший варіант — звичайна 100 г — коштує 4.39 грн, тоді як мита обійдеться вже в 5.17 гривень за ту ж вагу. Значно дорожчий товар міні: упаковка 200 г оцінюється в рекордні 399 грн.

Підвищення торкнулося й брендових продуктів. Наприклад, свіжа «Моркішка» (85 г) продається зі знижкою за 34.42 грн, а «Морковка» (420 г) — за 64.99 грн. Частина товарів доступна лише для онлайн-замовлень, а їхня вартість може змінюватися залежно від адреси доставки.

За словами експертів, подорожчання моркви в Одесі зумовлене сезонними коливаннями, підвищеними логістичними витратами та зменшенням пропозиції українського овоча на полицях магазинів. Особливо це помітно в категорії фасованої та преміум-продукції.

Поки діють акційні пропозиції, ситуація частково стабілізується. Проте ціни продовжують зростати, і така ситуація залишається важливою темою для споживачів.