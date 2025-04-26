Подорожание моркови в Одессе уже коснулось горожан, вынужденных искать более выгодные позиции, чтобы сэкономить.

Подорожание моркови в Одессе стало заметно для покупателей в апреле 2025 года, сообщает Politeka.

Мониторинг цен в сети супермаркетов Сильпо свидетельствует о росте стоимости как обычной, так и фасованной моркови.

Самый дешевый вариант – обычная 100 г – стоит 4.39 грн, тогда как пошлины обойдется уже в 5.17 гривен за тот же вес. Значительно более дорогой товар мини: упаковка 200 г оценивается в рекордные 399 грн.

Повышение коснулось и брендовых продуктов. Например, свежая «Моркишка» (85 г) продается со скидкой за 34.42 грн, а «Морковка» (420 г) – за 64.99 грн. Часть товаров доступна только для онлайн-заказов, а их стоимость может изменяться в зависимости от адреса доставки.

По словам экспертов, подорожание моркови в Одессе обусловлено сезонными колебаниями, повышенными логистическими издержками и уменьшением предложения украинского овоща на полках магазинов. Особенно это заметно в категории фасованной и премиум-продукции.

Пока действуют акционные предложения, ситуация отчасти стабилизируется. Тем не менее, цены продолжают расти, и такая ситуация остается важной темой для потребителей.