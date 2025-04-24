Після отримання нових документів, пенсія в Одесі для чоловіка була поновлена з вересня 2023 року, проте вийшла переплата.

Пенсія в Одесі нараховувалась чоловікові, проте біла здіснена переплата, через що ПФУ вимагав від пенсіонера повернути 62 тисячі гривень, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Приморського районного суду.

Згідно з документами, з 3 серпня 2022 року чоловіку було призначено грошові нарахування як особі з інвалідністю ІІІ групи внаслідок поранення, отриманого під час захисту Батьківщини. Згодом, відповідно до запиту головного управління Пенсійного фонду України (ГУ ПФУ) в Запорізькій області, з 1 грудня 2022 року виплати було припинено, а особу знято з обліку.

Однак після отримання нових документів, — пенсія в Одесі для нього була поновлена з вересня 2023 року. Водночас, у Запорізькій області чоловік також продовжував отримувати виплати на підставі іншого закону — «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб».

У результаті сума переплачувалась: чоловік отримував дві виплати одночасно — що є порушенням. За рішенням ПФУ, переплата у розмірі 62 208 гривень взята на облік як підлягаюча поверненню.

Втім, суд залишив позов без задоволення. У рішенні зазначено, що жодних доказів зловживань з боку пенсіонера чи рахункової помилки не виявлено. А отже, згідно зі статтею 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», підстави для примусового стягнення надміру виплачених коштів відсутні.

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