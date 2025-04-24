После получения новых документов, пенсия в Одессе для мужчины была возобновлена ​​с сентября 2023 года, однако получилась переплата.

Пенсия в Одессе начислялась мужчине, однако белая переплата, из-за чего ПФУ требовал от пенсионера вернуть 62 тысячи гривен, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Приморского районного суда.

Согласно документам, с 3 августа 2022 года мужчине были назначены денежные начисления как лицу с инвалидностью ІІІ группы в результате ранения, полученного при защите Родины. Впоследствии, согласно запросу главного управления Пенсионного фонда Украины (ГУ ПФУ) в Запорожской области, с 1 декабря 2022 выплаты были прекращены, а лицо снято с учета.

Однако после получения новых документов — пенсия в Одессе для него была возобновлена ​​с сентября 2023 года. В то же время, в Запорожской области мужчина также продолжал получать выплаты на основании другого закона — «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

В результате сумма переплачивалась: мужчина получал две выплаты одновременно — это нарушение. По решению ПФУ переплата в размере 62 208 гривен взята на учет как подлежащая возврату.

Впрочем, суд оставил иск без удовлетворения. В решении отмечено, что никаких доказательств злоупотреблений со стороны пенсионера или счетной ошибки не обнаружено. Следовательно, согласно статье 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», основания для принудительного взыскания излишне выплаченных средств отсутствуют.

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