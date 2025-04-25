Подорожчання моркви у Дніпрі зафіксували у квітні 2025 року, що викликало здивування місцевих жителів.

Подорожчання моркви у Дніпрі стало помітним під час моніторингу цін у місцевій торговельній мережі, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували ситуацію в мережі Dmart.

Звичайна вагова українського виробництва наразі коштує 35,90 грн за кілограм, що є суттєвим стрибком у порівнянні з цінами попередніх місяців.

Особливий інтерес викликає також Bauer міні заморожена (400 г) — її ціна сягає 109 грн за упаковку, що в перерахунку на кілограм значно перевищує вартість свіжого аналогу. Такий ціновий розрив може бути зумовлений витратами на обробку, пакування та замороження продукції.

Серед дитячого харчування із вмістом моркви варто відзначити органічні палички Milupa з вітаміном B1 — їх вартість після знижки становить 42,50 грн за 20 г, що також свідчить про загальне подорожчання морквяних продуктів на ринку.

Подорожчання моркви у Дніпрі може бути пов’язане з сезонними коливаннями, підвищенням витрат на зберігання або логістику, а також зростанням попиту на овочі у весняний період. Споживачам радять звертати увагу на акційні пропозиції та шукати альтернативи серед заморожених чи перероблених варіантів.

Фахівці прогнозують, що ціни можуть стабілізуватись ближче до літнього врожаю, однак наразі покупцям доводиться адаптуватися до нових реалій цінової політики.

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