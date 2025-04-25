Подорожание моркови в Днепре было зафиксировано в апреле 2025 года, что вызвало удивление местных жителей.

Подорожание моркови в Днепре стало заметно во время мониторинга цен в местной торговой сети, сообщает Politeka.

Мы проанализировали ситуацию в сети Dmart .

Обычная весовая украинского производства сейчас стоит 35,90 грн за килограмм , что является существенным скачком по сравнению с ценами предыдущих месяцев.

Особый интерес вызывает Bauer мини замороженная (400 г) — ее цена достигает 109 грн за упаковку , что в пересчете на килограмм значительно превышает стоимость свежего аналога. Такой ценовой разрыв может быть обусловлен затратами на обработку, упаковку и заморозку продукции.

Среди детского питания с содержанием моркови стоит отметить органические палочки Milupa с витамином B1 – их стоимость после скидки составляет 42,50 грн за 20 г , что также свидетельствует об общем подорожании морковных продуктов на рынке.

Подорожание моркови в Днепре может быть связано с сезонными колебаниями, повышением затрат на хранение или логистику, а также ростом спроса на овощи в весенний период. Потребителям советуют обращать внимание на акционные предложения и искать альтернативы среди замороженных или переработанных вариантов.

Специалисты прогнозируют, что цены могут стабилизироваться ближе к летнему урожаю, однако покупателям приходится адаптироваться к новым реалиям ценовой политики.

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