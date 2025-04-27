Подорожчання картоплі в Одесі зафіксовано у квітні 2025 року, повідомляє Politeka.

Це виявлено під час моніторингу цін у мережі супермаркетів АТБ

Вартість популярного овоча зросла, і нині вона суттєво коливається залежно від походження та форми продажу.

Так, рання картопля з Єгипту наразі коштує 35,59 грн за кілограм. Вона конкурує з українською продукцією, де продукт фасований в сітці обійдеться покупцеві вже у 41,95 грн/кг. Такий ціновий розрив свідчить про зростання вартості місцевого товару, що може бути пов’язане з сезонністю або збільшенням витрат на вирощування та транспортування.

Для бюджетнішого варіанту покупці можуть звернути увагу на ще одну позицію єгипетської, яка коштує 29,89 грн/кг — це наразі найнижча ціна серед представлених товарів.

Не менш популярною залишається фрі "Своя Лінія" (750 г), яку продають по 113,80 грн за упаковку. Це швидкозаморожена соломка, зручна для приготування вдома, і є продукцією власної торгової марки АТБ.

Загалом, подорожчання картоплі в Одесі позначилося насамперед на свіжих видах, тоді як оброблені продукти залишаються відносно стабільними в ціні. Споживачам радять уважно порівнювати цінники й обирати оптимальні варіанти відповідно до своїх потреб.

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