Подорожание картофеля в Одессе зафиксировано в апреле 2025 года, сообщает Politeka.

Это обнаружено при мониторинге цен в сети супермаркетов АТБ

Стоимость популярного овоща выросла, и сейчас она существенно колеблется в зависимости от происхождения и формы продаж.

Так, ранняя картошка из Египта сейчас стоит 35,59 грн за килограмм . Она конкурирует с украинской продукцией, где продукт фасованный в сетке обойдется покупателю уже в 41,95 грн/кг . Такой разрыв свидетельствует о росте стоимости местного товара, что может быть связано с сезонностью или увеличением затрат на выращивание и транспортировку.

Для более бюджетного варианта покупатели могут обратить внимание на еще одну позицию египетског , которая стоит 29,89 грн/кг — это самая низкая цена среди представленных товаров.

Не менее популярной остается фри "Своя Линия" (750 г), которую продают по 113,80 грн за упаковку . Это быстрозамороженная соломка, удобная для приготовления на дому, и является продукцией собственной торговой марки АТБ.

В общем, подорожание картофеля в Одессе сказалось прежде всего на свежих видах, тогда как обработанные продукты остаются относительно стабильными в цене. Потребителям советуют внимательно сравнивать ценники и выбирать оптимальные варианты в соответствии со своими потребностями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.