Подорожчання картоплі у Дніпрі вже позначилося на становищі місцевих жителів, які змушені шукати більш вигідні пропозиції.

Подорожчання картоплі у Дніпрі зафіксовано у квітні 2025 року, повідомляє Politeka.

Моніторинг в місцевій мережі супермаркетів Dmart показав, що залежно від сорту та форми обробки, картопля продається за різними цінами.

Найдорожчою виявилася молода екстра, яка коштує 49,90 гривень за 1 кг. Цей сезонний овоч (травень–серпень) вирізняється ніжним смаком, тонкою шкіркою та багатим вмістом вітаміну С. З неї легко приготувати традиційну страву — молоду з кропом і часником, яка особливо популярна в теплу пору року.

Інший популярний сорт — «Королева Анна», має більш доступну ціну — 28,90 грн за 1 кг. Цей середньоранній сорт ідеально підходить для варіння, запікання та приготування пюре. Завдяки яскраво-жовтій м’якоті та ніжному смаку, він користується попитом серед покупців. Наприклад, з нього легко зробити класичне картопляне пюре з молоком і маслом.

Для поціновувачів готових страв у Dmart пропонують барбекю по 22,90 гривні за 100 г. Ця ароматна страва запікається з часником, зеленню та спеціями, утворюючи хрустку скоринку. Це зручний варіант для перекусу чи гарніру без зайвих зусиль.

Ще один варіант швидкого гарніру — картопляне пюре з маслом, яке продається за 19,90 грн за 100 г. Страва з ніжною консистенцією ідеально підходить для поєднання з м’ясом, рибою чи овочами.

Подорожчання картоплі у Дніпрі відображає загальну тенденцію підвищення цін на сезонні овочі, зокрема молоді сорти. Покупцям варто уважно порівнювати та обирати той варіант, який найкраще відповідає їхньому смаку й бюджету.

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