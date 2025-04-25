Подорожание картофеля в Днепре уже сказалось на положении местных жителей, вынужденных искать более выгодные предложения.

Подорожание картофеля в Днепре зафиксировано в апреле 2025 года, сообщает Politeka.

Мониторинг в местной сети супермаркетов Dmart показал, что в зависимости от сорта и формы обработки картофель продается по разным ценам.

Самым дорогим оказался молодой экстра , который стоит 49,90 гривен за 1 кг . Этот сезонный овощ (май-август) отличается нежным вкусом, тонкой кожурой и богатым содержанием витамина С. Из нее легко приготовить традиционное блюдо – молодое с укропом и чесноком , которое особенно популярно в теплое время года.

Другой популярный сорт – «Королева Анна» , имеет более доступную цену – 28,90 грн за 1 кг . Этот среднеранний сорт идеально подходит для варки, запекания и приготовления пюре. Благодаря ярко-желтой мякоти и нежному вкусу он пользуется спросом среди покупателей. К примеру, из него легко сделать классическое картофельное пюре с молоком и маслом.

Для любителей готовых блюд в Dmart предлагают барбекю по 22,90 гривны за 100 г . Это ароматное блюдо запекается с чесноком, зеленью и специями, образуя хрустящую корочку. Это удобный вариант для перекуса или гарнира без усилий.

Еще один вариант быстрого гарнира – картофельное пюре с маслом , которое продается за 19,90 грн за 100 г. Кушанье с нежной консистенцией идеально подходит для сочетания с мясом, рыбой или овощами.

Подорожание картофеля в Днепре отражает общую тенденцию повышения цен на сезонные овощи, в частности, молодые сорта. Покупателям следует внимательно сравнивать и выбирать тот вариант, который лучше всего соответствует их вкусу и бюджету.

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