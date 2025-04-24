ВПО, які приїжджають до міста з небезпечних регіонів, шукають безкоштовне житло для переселенців у Харкові, адже інколи це єдиний шанс залишитись не на вулиці.

Наше місто, попри свою близькість до зони бойових дій, продовжує надавати безкоштовне житло для переселенців у Харкові, повідомляє Politeka.

Сьогодні безкоштовне житло для переселенців у Харкові все ще можна знайти. Так, пропозицій не так багато, як хотілося б, але ті, що є, іноді стають справжнім рятівним колом для людей у складній ситуації.

Серед доступних варіантів є місце в квартирі на Салтівському шосе. Там господиня готова прийняти жінку, якщо та зможе іноді допомагати по господарству. Квартира знаходиться в зручному районі, поряд із громадським транспортом і магазинами.

Є ще кімната в приватному будинку у Дергачівському районі. Пропозиція передбачає проживання в опалюваному приміщенні в обмін на допомогу в догляді за незрячим чоловіком. Умови скромні, але людям, які звикли до села або приватного сектору, може бути навіть комфортніше, ніж у багатоповерхівці.

Ще одне безкоштовне житло для переселенців у Харкові розташоване на вулиці Орлова. Це кімната або дві в трикімнатній квартирі, де вже живуть власники. Пропозиція передбачає невелику плату за комунальні послуги, однак сам факт наявності облаштованого помешкання з балконом, пральною машиною, ванною і кухнею робить його цілком привабливим.

Господарі дозволяють поставити власні меблі та навіть зачиняти кімнату на ключ, що гарантує особистий простір. Є також варіант для родини у селі Ков’яги, що у Валківському районі. Тут здається невеликий будинок на час воєнного періоду. Помешкання без зручностей, але з колодязем, літнім душем у дворі і можливістю жити з домашніми тваринами.

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