ВПЛ, которые приезжают в город из опасных регионов, ищут бесплатное жилье для переселенцев в Харькове, ведь иногда это единственный шанс остаться не на улице.

Наш город, несмотря на близость к зоне боевых действий, продолжает предоставлять бесплатное жилье для переселенцев в Харькове, сообщает Politeka.

Сегодня бесплатное жилье для переселенцев в Харькове по-прежнему можно найти. Да, предложений не так много, как хотелось бы, но имеющиеся иногда становятся настоящим спасительным кругом для людей в сложной ситуации.

Среди доступных вариантов есть место в квартире на Салтовском шоссе. Там хозяйка готова принять женщину, если та сможет иногда помогать по хозяйству. Квартира находится в удобном районе рядом с общественным транспортом и магазинами.

Есть еще комната в частном доме Дергачевского района. Предложение предусматривает проживание в отапливаемом помещении в обмен на пособие по уходу за незрячем мужчиной. Условия скромные, но людям, привыкшим к селу или частному сектору, может быть даже более комфортно, чем в многоэтажке.

Еще одно бесплатное жилье для переселенцев в Харькове расположено на улице Орлова. Это комната или две в трехкомнатной квартире, где уже живут владельцы. Предложение предусматривает небольшую плату за коммунальные услуги, однако сам факт наличия обустроенного дома с балконом, стиральной машиной, ванной и кухней делает его вполне привлекательным.

Хозяева позволяют поставить собственную мебель и даже закрывать комнату на ключ, что гарантирует личное пространство. Есть также вариант для семьи в селе Ковяги в Валковском районе. Здесь сдается небольшой дом на время военного периода. Помещение без удобств, но с колодцем, пожилым душем во дворе и возможностью жить с домашними животными.

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