Містяни, які не хочуть витрачати більшу частину бюджету на житло, шукають найдешевші квартири у Запоріжжі, тож розповідаємо про актуальні пропозиції.

Попит на бюджетне житло тримається стабільно високим, і не лише серед місцевих, тому найдешевші квартири у Запоріжжі досить затребувані, повідомляє Politeka.

Наразі до міста продовжують приїжджати люди з інших регіонів, які шукають тимчасовий прихисток або нове місце для старту. В таких умовах найдешевші квартири у Запоріжжі стають справжньою знахідкою. І хоча комфорт там часто мінімальний, це, як правило, достатньо, щоб просто жити і не переплачувати.

Як свідчать пропозиції на сайті ЛУН, серед бюджетних варіантів є помешкання за три тисячі на Історичній вулиці. Воно розташоване на сьомому поверсі, має стандартне роздільне планування і оснащене всім необхідним з точки зору комунікацій.

Опалення централізоване, є вода, світло, газ і каналізація. Здається без меблів, проте частину обіцяють докупити за рахунок орендної плати. Стан житла скромний, але в ньому можна жити вже зараз.

Є й дешевші пропозиції. Наприклад, однокімнатна - за дві з половиною тисячі. Вона мебльована, з холодильником, плитою, кухонним гарнітуром і навіть Wi-Fi. Опалення централізоване, стан житловий. Проживання з домашніми улюбленцями не допускається.

Ще одна пропозиція - житло у районі Четвертого Південного за 2800. Воно без меблів, але в будинку працює ліфт навіть під час блекаутів. Власник одразу попереджає, що торгуватися недоречно. Помешкання з радянського житлового фонду 80–90-х років.

Найдешевші квартири у Запоріжжі не можуть похвалитися стилем чи оновленням, але дають головне - можливість жити у великому місті за розумну ціну.

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