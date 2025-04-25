Горожане, которые не хотят тратить большую часть бюджета на жилье, ищут самые дешевые квартиры в Запорожье, так что рассказываем об актуальных предложениях.

Спрос на бюджетное жилье держится стабильно высоким и не только среди местных, поэтому самые дешевые квартиры в Запорожье достаточно востребованы, сообщает Politeka.

Сейчас в город продолжают приезжать люди из других регионов, которые ищут временное убежище или новое место для старта. В таких условиях самые дешевые квартиры в Запорожье становятся настоящей находкой.

Как свидетельствуют предложения на сайте ЛУН, среди бюджетных вариантов есть недвыжымость за ​​три тысячи на Исторической улице. Оно расположено на седьмом этаже, имеет стандартную раздельную планировку и оснащено всем необходимым с точки зрения коммуникаций.

Отопление централизованное, есть вода, свет, газ и канализация. Сдается без мебели, однако часть обещают купить за счет арендной платы. Состояние жилья скромное, но в нем можно жить уже сейчас.

Есть и более дешевые предложения. Например, однокомнатная - за две с половиной тысячи. Она меблирована, с холодильником, плитой, кухонным гарнитуром и даже Wi-Fi.

Еще одно предложение – жилье в районе Четвертого Южного за 2800. Оно без мебели, но в доме работает лифт даже во время блекаутов. Владелец сразу же предупреждает, что торговаться неуместно. Недвыжимость из советского жилищного фонда 80-90-х годов.

Самые дешевые квартиры в Запорожье не могут похвастаться стилем или обновлением, но дают главное – возможность жить в большом городе по разумной цене.

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