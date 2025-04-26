Якщо ви шукаєте роботу в Києві, то можливо найбільш високооплачувані вакансії чекають саме на вас.

Ринок праці пропонує нові можливості для тих, кого цікавить робота в Києві — від державної служби до сфери нерухомості та медицини, повідомляє Politeka.

Військова частина А0655 оголосила набір на посаду бухгалтера з заробітної плати. Претенденту пропонують віддалену зайнятість із заробітною платою 40 000–45 000 грн. Основні вимоги: вища освіта, досвід від 1 року, знання законодавства та бухгалтерських програм. До обов’язків входить облік зарплат, подання звітності, розрахунок податків. Це чудова нагода долучитися до Сил оборони у важливій тиловій ролі.

Компанія FlatPrime — агентство з продажу та оренди нерухомості — запрошує амбіційних менеджерів з продажу. Роботодавець пропонує високий дохід (50–120 тис. грн на місяць), юридичний супровід, навчання та гнучкий графік. Офіси розташовані в центрі столиці — це ідеальна робота в Києві для активних людей, які хочуть працювати в престижній компанії.

Ще одна цікава пропозиція — адміністратор стоматологічної клініки Multident на вул. Олеся Гончара. Зарплата — 40 000 грн. Від кандидата очікують комунікабельність, досвід роботи та готовність працювати в динамічному колективі. Ця робота в Києві підійде тим, хто цінує комфортні умови та взаємодію з людьми.

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