Если вы ищете работу в Киеве, то возможно самые высокооплачиваемые вакансии ждут именно вас.

Рынок труда предлагает новые возможности для тех, кого интересует работа в Киеве - от государственной службы до сферы недвижимости и медицины, сообщает Politeka.

Военная часть А0655 объявила набор на должность бухгалтера по заработной плате . Претенденту предлагают отдаленную занятость с заработной платой 40000-45000 грн. Основные требования: высшее образование, опыт от 1 года, знание законодательства и бухгалтерских программ. В обязанности входит учет зарплат, представление отчетности, расчет налогов. Это прекрасная возможность присоединиться к Силам обороны в важной тыловой роли.

Компания FlatPrime — агентство по продажам и аренде недвижимости — приглашает амбициозных менеджеров по продажам в . Работодатель предлагает высокий доход (50–120 тыс. грн в месяц), юридическое сопровождение, обучение и гибкий график. Офисы расположены в центре столицы – это идеальная работа в Киеве для активных людей, желающих работать в престижной компании.

Еще одно интересное предложение – администратор стоматологической клиники Multident на ул. Олеся Гончара. Зарплата - 40 000 грн. От кандидата ждут коммуникабельность, опыт и готовность работать в динамичном коллективе. Эта работа в Киеве подойдет тем, кто ценит комфортные условия и взаимодействие с людьми.

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